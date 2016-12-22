Buharkent Halk Kütüphanesine büyük ilgi

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un çalışmalarıyla Buharkent’e yeniden kazandırılan halk kütüphanesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, girişimleri ile ilçeye yeniden kazandırılan İlçe Halk Kütüphanesine Buharkentte öğrenim gören öğrencilerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Öğrencilerin nezih bir ortamda derslerini çalışabileceği kitap okuyabileceği yeni arkadaşlıklar edinebileceği, oyun alanıyla çocukların vakit geçirebileceği bir kütüphane kazandıran Başkan Erol, ”Projelerimizden biri olan modern ve iyi donatılmış bir Halk Kütüphanesini ilçemize tekrar hayırlı uğurlu olmasını dileriz” dedi.