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15 Nisan 2017 15:30

Buharkent Kaymakamlığı ve Belediyesinden ortak proje

Buharkent Kaymakamlığı ve Buharkent Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje ile ilçe merkezi ve mahallelerimizde yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibi ve derslerinde gayretli 42 öğrenciye daha iyi koşullarda ders çalışmaları için çalışma masası ve sandalye hediye edildi.

Buharkent Kaymakamlığı ve Belediyesinden ortak proje

15 Nisan 2017 15:30


Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşen Özger ile birlikte öğrencilerin evlerine gidilip, Buharkent Belediyesinin araç ve personel desteğiyle teslim edilip kurulumu tamamlandı.


Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Mehmet Erol, çocuklara ve ailelerine bu kısa ziyaretleri esnasında yeni masalarını iyi günlerde kullanma temennilerini iletip başarılar dilediler.


Bu tarz projelerin önemine vurgu yapan Kaymakam Arabacı, genellikle SYDV marifetiyle yürütülen benzer projelere belediyenin de destek olmasının önemine değindikten sonra birlik ve beraberlikle daha güzel işlere imza atılabileceğinin altını çizerek; “Nerede uyum varsa orada bereket vardır” dedi.


Çalışma masası ve sandalye hediye edilen öğrenciler yetkililere teşekkür etti.




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