Buharkent MYO ilk mezunlarını verdi

Buharkent MYO ve Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen törene Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ADÜ Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aslan, Buharkent MYO Müdürü Doç. Dr. Mesut Kırmacı, Buharkent MYO akademik ve idari personeli, aileler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Buharkent MYO Müdürü Doç. Dr. Mesut Kırmacı, henüz kurulalı 3 yıl olmasına rağmen Buharkent MYO’nun kısa zamanda çok yol kat ettiğini dile getirerek, desteklerinden dolayı başta Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan olmak üzere Buharkent yerel yönetimi ve Buharkent halkına teşekkür etti. Kırmacı, öğretim üyelerine ve öğrencilerin ailelerine de teşekkür ederek öğrencilere hayatlarının bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı ise, yüksek okulun bir ilim irfan yuvası olduğuna değinerek geçmişte okula yaptıkları katkıların meyvesini vermeye başladığına dikkat çekti. Buharkent’te göreve başladığında çok güzel bir okulla karşılaştığına değinen Kaymakçı, Yüksekokulun çalışmalarına seve seve destek olduklarını ifade etti. Kaymakçı, “Öğrencilerimizin hepsi bizim gözbebeğimizdir ve Buharkent’te emin ellerdedir.” dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol yaptığı konuşmada, Buharkent’e çok değerli bir okul kazandırdıklarını ifade ederek bu okul için büyük çabalar verildiğini dile getirdi. Erol “Bu okul Buharkent için hayaldi gerçek oldu. Bu da bizlere nasip oldu. Okula donanım konusunda Buharkent halkı tarafından bağışlar yapıldı. Buharkent MYO Buharkent halkının eseridir. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ederim.” diye konuştu.

Mezuniyete telekonferans sistemi ile bağlanarak Buharkent Meslek Yüksekokulunun ilk mezunlarını kutlayan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar dilerken ADÜ olarak her daim yanlarında olacaklarını belirtti.

Yüksekokul birincisi Hanife Akpınar, okuduğu bölümün kendisini geliştirdiğini ve bu donanımla iş hayatına güvenle atılacağını söyleyerek üzerinde emeği geçen öğretim üyelerine ve ailesine teşekkür etti. Akpınar, hayatı boyunca unutamayacağı anlamlı günler geçirdiği okulunu ve arkadaşlarını hep hatırlayacağını ifade ederek mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Etkinlik, öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından kep atma töreniyle sona erdi.

Kep atma töreninin ardından mezunlar ve aileleri için iftar yemeği verildi. Etkinlik mezuniyet kutlamalarıyla devam etti.