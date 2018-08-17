Buharkent Organize Sanayi küllerinden doğdu

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un girişimleri ve çalışmaları sonucu faaliyete geçen Buharkent Organize Sanayi Bölgesi tam olarak faaliyete geçtiğinde 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, belediye başkanlığı adaylığı sürecinde Buharkent Organize Sanayi Bölgesi’nin öncelikli projelerinden biri olduğunu belirterek, “ 16 yıl önce kurulmuş, bizden önce yönetimsiz bırakılmış ve Bakanlık tarafından tasfiyesi düşünülen Buharkent Organize Sanayi Bölgesi küllerinden yeniden doğmuştur. Tam olarak faal hale geldiğinde en az 5 bin kişinin doğrudan istihdam edileceği Buharkent Organize Sanayi Bölgesi, sadece 12 bin 500 nüfusa sahip Buharkent’in değil, bölgenin kalkınmasına, ülke ekonomisine, 2023 hedeflerimize ulaşılmasına, büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz” dedi.

“Yerel seçimlerin ardından çalışmalara başladık”

2014 Buharkent yerel seçimlerinin hemen ardından çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Erol, “Seçimlerin ardından müteşebbis Heyet içinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının % 30 olan hissesinin yarısını devraldık ve değiştirilen Kuruluş Protokolünün 24.06.2015 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmasıyla Buharkent Belediyesi olarak Müteşebbis Heyet içinde yer aldık ve Yönetim Kurulu Başkanlığını da Buharkent Belediye Başkanı olarak üstlendik. Bu aşamadan sonra tanıtım faaliyetlerine başladık. Yazılı ve görsel basın yayın organlarında sürekli Buharkent Organize Sanayi Bölgesini anlattık, işadamları derneklerini ve Sanayi ve Ticaret Odalarını ziyaret ederek Buharkent Organize Sanayi Bölgesini tanıttık ve yatırımcıya yönelik avantajlarını ifade ettik. Bunun sonucu olarak yatırımcının ilgi odağı haline gelmiş olan Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, arsa tahsis taleplerini de dikkate alarak parsellerin kamulaştırma çalışmalarına ve eşgüdümlü olarak da İmar Planı Revizyon çalışmalarına başladık. İmar Planı Revizyon Planı çalışmasını ve yatırımcıların ödediği tahsis talep bedelleriyle sadece 44 bin metrekare dışındaki kalan alanın tamamının kamulaştırma işlemlerini tamamladık. En son 122 adet parselden oluşan 44 bin metrekarelik alanın kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bunun da 2019 yılı içinde tamamlanacağı ön görülmektedir” diye konuştu.

“Organize sanayimiz karma nitelikte”

Buharkent Organize Sanayi Bölgesinin karma nitelikte olduğunu ifade eden Başkan Erol, “İmar Planına göre net 669 bin 796 metrekare sanayi parseli oluşmuş olup, 32 bin metrekarelik 5 adet parsel haricinde kalan tüm sanayi parsellerinin ön tahsis işlemleri yapılmıştır. Yatırımcı sayısı ise 23’tür. En büyük yatırımcı ise Denizli ilinde faaliyet gösteren yıllık yaklaşık 200 milyon dolar ile Türkiye ihracat rakamlarında ilk 100’de olan Seval Kablo’dur. 23 adet yatırımcımız yaklaşık 635 bin metrekarelik sanayi parseli için ön tahsis talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulu Kararı ile söz konusu talepler kabul olmuştur. Buharkent OSB kamulaştırma işlemleri, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının komisyon üyelerinince belirlenmiş olan Kıymet Takdir Bedeline uyularak anlaşma ve uzlaşma yolu ile yapılmaya başlanmış, birçoğu ile anlaşılmasına rağmen bazıları ile de bedel konusunda anlaşmazlık tutanağı düzenlenerek Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Hukuk Müşavirliği Birimi tarafından bedel tespit dava süreci başlatılmıştır. Söz konusu davalarla ilgili kalan 3 parsel ile ilgili dava süreci bitme aşamasına gelmiştir. Kamulaştırma davalarının bitmesine müteakip 2018 yılının Ekim ayında geri kalan yatırımcılara arsalarını tahsis etmeyi ve yatırımcıların da inşaatlara başlamasını, bunlarla eş güdümlü olarak alt yapı inşaatına başlamayı ön görüyoruz. Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde, metal, ağaç, inşaat, gıda ve tarım ürünleri ve tekstil sektörlerinin temsilcileri yer alacaktır. Aydın ilinin 650 milyon dolar olan ihracat rakamlarını da dikkate aldığımızda, diğer yatırımcılar yanında tek başına yıllık 200 milyon dolar ihracat rakamı olan Seval Kablo’nun yatırımlarıyla Buharkent Organize Sanayi Bölgesi, Aydın ilinin üretim, ihracat ve istihdam rakamlarına önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz” dedi.