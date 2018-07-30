Buharkent sele teslim oldu

Buharkent ilçesine 6 kilometre mesafedeki Kızıldere Mahallesi’nde sel baskını yaşanırken derenin taşması ile Denizli-Aydın Karayolu Trafiğe kapandı. Karayolu ve tarlalar sular altında kalırken özellikle incir ağaçları büyük zarar gördü. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Denizli-Aydın karayolunda selden dolayı hasar oluştuğu ve araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Tren istasyonunda ve Denizli istikametinde meydana gelen hasar nedeniyle İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treninin istasyona 4 km mesafede bekletildiği de öğrenildi. Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı olay yerinde incelemede bulundu. Şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı öğrenilen felaketle ilgili tarlaların ve mahsullerin büyük zarar gördüğü, bazı araçların ise selden etkilenerek hasar gördüğü belirtildi.