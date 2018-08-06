Buharkent taze incir festivali Ferhat Göçer konseri ile sona erdi

’sü düzenlenen Uluslararası Taze İncir, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ses sanatçısı Ferhat Göçer konser verdi. Türkiye’nin hasadı en erken yapılan taze inciri olan sarı lop cinsi İncirin yetiştirildiği ve en fazla ihracatı yapılan yer olan Buharkent ilçesini tanıtmak amacıyla düzenlenen festival 2 gün sürdü.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere AK parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köşk Belediye Başkanı Rifat Kadri Kılınç, İl Tarım ve Orman Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, yerel ve konuk halk oyunları ekipleri, ‘Misafirim olur musun?’ projesi kapsamında Van’ın İpekyolu İlçesinden gelen öğrenciler ve binlerce vatandaşın katıldığı festivalde halk konserleri büyük ilgi gördü.

Yarışmalar ve konserler ilçeyi hareketlendirdi

Festivalde, Buharkent ve taze incir konulu şiir yarışması, incir kupası futbol turnuvası, incir tatlısı yarışması, yüzme yarışması, atıcılık yarışması ve çeşitli etkinliklerle birlikte halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Festivalin gece bölümlerinde ise ses sanatçılarının konserleri büyük beğeni ile izlendi. Buharkent dışından da binlerce izleyicinin katıldığı konserler oldukça renkli geçti. Festivalde ses sanatçıları Beyza Durmaz, Derya&Belma, Bahar Gelir, Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Burcu Demirtaş ve festivalin son gününde Ferhat Göçer sahne aldı. Buharkent Pazaryerinde kurulan sahneye çıkan sanatçıların eserlerine vatandaşlar da eşlik etti. Sanatçı Ferhat Göçer festivalin kapanış konserinde sahne alırken eserlerini hayranları ile seslendirdi.

“Yükselen kent Buharkent”

Festivale katılanlara teşekkür eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 2 günlük festivali güzel bir ortamda tamamladıklarını söyledi.