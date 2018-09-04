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04 Eylül 2018 10:58

Buharkent’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Buharkent’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

04 Eylül 2018 10:58

yıldönümü coşkuyla kutlandı.


03 Eylül Buharkent’in düşman işgalinden kurtuluşunu 96.yıldönümü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan program, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.


Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol programda yaptığı konuşmada, “Kurtuluş mücadelesi ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ ilkesiyle yürütülmüş. Bu mücadele düşmanın yurttan atılmasıyla sona ermemiştir. İşgal sona ermiştir, ancak istiklal ve bağımsızlık mücadelesi devam etmektedir. Atatürk tarafından ifade edilen ‘Ya istiklal, ya ölüm’ ilkesi sadece Kurtuluş Savaşı dönemi için değil, görülüyor ki her dönem için ifade edilmiştir. Şu an için farklı yöntem ve boyutlarda devam eden tam bağımsızlık mücadelesi verilmektedir. Bu ülkede zaman zaman darbelerle vesayet odaklarıyla 15 Temmuz’da olduğu gibi hain yapılarla terör örgütleriyle, şimdi de ekonomik yöntemler kullanılarak dövizle faizle, bu ülkeyi, bu milleti yolundan alıkoymak hedeflerinden uzaklaştırmak için bir savaş yürütülmektedir. Bu millet bu savaştan da zaferle çıkacak ve hedefine ulaşacaktır” dedi.


Törene Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Kaymakam vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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