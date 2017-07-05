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05 Temmuz 2017 09:01

Buharkentli çocuklar yüzme öğreniyor

Buharkent Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunda Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yüzme kursları başladı.

Buharkentli çocuklar yüzme öğreniyor

05 Temmuz 2017 09:01


Aydın’ın Buharkent ilçesinde yapılan ve geçen sezon hizmete giren yarı olimpik yüzme havuzunda başlayan kurslara çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.


Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Çocuklarımız ve gençlerimiz yaz döneminde hem spor yapıyorlar, hem de havuzun keyfini çıkarıyorlar” dedi.


Aşırı sıcaklarda serinlemek için tehlikeli yerleri seçen çocukları buralardan uzaklaştırmak ve sağlıklı, hijyenik ortamda serinlemeleri için çaba sarf ettiklerini dile getiren Erol, “Özellikle son günlerde yaşanan sıcaklıklar sonucu yüzme bilmeyen vatandaşların aşırı sıcaklarda serinlemek amacıyla sulama kanallarına girerek boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ve kötü neticeler doğmasına sebep olabiliyor. Bunun önüne geçmek amacıyla özellikle gençlere yönelik yarı olimpik yüzme havuzumuzda yüzme kursları başlattık. Gençlerimiz hem spor yapıyorlar, hem de eğlenceli dakikalar yaşıyorlar” dedi.




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