Buharkentli öğrenciler hayata smaç atmaya devam ediyor

Proje kapsamında eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Mehmet Erol, çocuklara birlikte kahvaltı yaparak heyecanlarına ortak oldular. Belediyeye ait Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte projeye katılan çocuklar isteklerini dile getirdi. proje dahilindeki sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenecek olan gezilerde gitmek istedikleri yerleri söyleyen çocuklar ayrıca ilçedeki parklara farklı oyun guruplarının da yapılması talep etti. Kaymakam ve belediye başkanının ‘büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?’ sorusuna ilginç cevaplar veren çocuklar için yeni bir etkinlik daha düzenlenmesine karar verildi. Çocukların ilçedeki kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında ve merak ettikleri meslek gruplarını tanımaları için ziyaretler düzenleneceği belirtildi.

Proje Koordinatörü Mehmet Denizli, projenin aslında bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve amaçlarının Buharkentli dezavantajlı çocuklara basketbolu sevdirmek ve basketbol öğretmek olduğunu ifade ederek, “Proje başlangıcında ilkokul ve ortaokul olmak üzere 50 erkek öğrencimiz vardı. Ama projenin ikinci yılında kız öğrencilerimizin de dahil olması ile birlikte dört grupta toplam 96 öğrenciye ulaştık. Çocukların, basketbolun yanında sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek için sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenledik. Bu kapsamda projeden faydalanan çocuklarımızı bölgemizdeki sinemalara, kitap fuarlarına ve basketbol etkinliklerine götürdük. Ramazan ayı bitimi ile birlikte hem çocuklarımızla bir araya gelmek hem de kahvaltı sırasında çocuklarımızın düşüncelerini öğrenmek amacıyla proje kapsamında söyleşi günleri adı altında bu etkinliği düzenledik. Kaymakamımız ve belediye başkanımızın katıldığı bu etkinlikte merak ettiklerini ve isteklerini dile getirdiler. Proje başlangıcından bu yana elde ettikleri bilgi ve becerilerini paylaştılar. Bundan sonra yapılacak olan faaliyetlerde değerlendirildi. Kısacası çocuklarımız hem haftada iki gün temel basketbol eğitimi alıyor hem de sosyal ve kültürel gelişimleri destekleniyor. Yaz tatillerinde de tatile gitmeyen öğrencilerimiz programa devam ediyor. Uzman çalıştırıcılar eşliğinde hem idmanlarını yapıyor, hem de sosyal faaliyetlerle eğleniyorlar. Özellikle yaz döneminde yüzme kurslarının da başlaması ile grup sayısını ikiye düşürerek yüzme öğrenmelerini de sağlıyoruz. Çünkü yüzme en sağlıklı sporlardan birisi ve kurs planlamasını da bu doğrultuda gerçekleştirdik. Burada amacımız sadece bir basketbol altyapısı oluşturmak değil, çocuklarımızı sosyal ve kültürel anlamda sağlıklı bireyler olarak topluma hazırlamak” dedi.

Buharkent, her alanda gelişiyor

Belediye olarak ilçenin hem sosyal hem de ekonomik alanda gelişmesini amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Aydın’ın doğusundan yükselen kent olan Buharkent’in her alanda gelişmesini arzuluyoruz. Kaymakamlığımızla beraber geliştirdiğimiz çok güzel projeler var. Aynı yöne bakan kurumların faaliyetleri başarıyı beraberinde getiriyor. Aydın’ın en uzak ve en az hizmet alan ilçesi olarak deyim yerindeyse kendi yağımızla kavrulmaya gayret ediyoruz. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın hayata daha iyi hazırlanmaları için sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında iyi yetişmelerini istiyoruz. Dört yıl önce başlatılan ve ilk etapta 3 yıl süreli bir proje olan ‘hayata smaç’ projemiz ilk önce ilçemizdeki ilk ve ortaokullarda bulunan dezavantajlı erkek öğrencilerimiz için başlatılmıştı. Ama üç yılın sonunda başarılı olan projemize yeni protokolle kız öğrencilerimizde eklenmesiyle kontenjan 100’e çıkartıldı. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumlarını ve yaş gruplarını kapsayacak şekilde kapsamı genişletildi. Şu anda gayet iyi giden ve sadece dezavantajlı çocuklarımız için hazırladığımız projeye talep üzerine diğer çocuklarda eklenince homejen bir grup ortaya çıktı. Görünüyor ki, projemiz daha da gelişecek ve ilçemiz çocukları bu projeden çok daha fazla faydalanma imkanı yakalayacak” dedi.

Projenin Buharkent Kaymakamlığı öncülüğünde 4 yıl önce başlatıldığını ifade eden Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, “Proje mimarımız olan önceki kaymakamımız Cemil Öztürk’e öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Proje ortaklarımız, Buharkent Belediyesi, ilçedeki resmi kurumlar, odalar, sivil toplum kuruluşları ve bazı zincir market grupları ile Buharkentli esnafımız ve projemize en büyük desteği veren Zorlu Enerji Grubu’na çok teşekkür etmek istiyorum. Projemiz, geniş tabanlı ve geniş destekli proje olarak geçen yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında uluslar arası kalite ödülü aldı. Sonuç olarak, projenin oluşturduğu aile ortamı ve ortaya çıkan organizasyonla oluşan gönül birliği ve çocuklar için hazırlanan nitelikli organizasyon taçlanmış oldu” dedi.

Kaymakam Arabacı, çocuklara yeni müjdeler de vererek desteklerinin artarak devam edeceğini ve merak ettikleri her konuda destek vereceklerini belirtti.