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31 Ağustos 2018 10:25

Buharkentli şehit ve gazilerin isimleri ölümsüzleştirildi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri ile Buharkentli şehit ve gazilerin isimleri ölümsüzleştirildi.

Buharkentli şehit ve gazilerin isimleri ölümsüzleştirildi

31 Ağustos 2018 10:25


Alınan karar doğrultusunda İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Daire Amirleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Gazilerle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Zafer Orta Okulundaki sınıflara gazilerin isimleri verildi. Daha öncede Belediye meclisince alınan karar doğrultusunda şehitlerin isimleri ise ilçedeki cadde, sokak, park ve stadyuma verilmişti. Vatan savunmasında görev almış olan Buharkentli şehit ve gazilerin milli ve manevi değerlerimiz olan büyük önem arz ettiğini ifade eden Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, “Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Vatansever gençlerimiz sayesinde ülkemiz gelecekte de varlığını sürdürecektir. Geçmişte olduğu gibi bu günde vatansever gençlerimiz ve vatandaşlarımız destanlar yazmaya devam etmektedir. Milli mücadele ruhu gibi 15 Temmuz Ruhunu taşıyan halkımıza olan güvenimiz tamdır. Bu topraklarda hayat bulan ve vatanı için canını seve seve feda eden, gazi olan manevi değerlerimizi sonsuza dek saygıyla anacağız. Onların maneviyatı bizlere destek olacaktır. Kılavuz olacaktır. Onların isimleri artık okullarımızda, caddelerde, sokaklarda, parklarda ve stadyumda her anımızda yaşayacaktır. Bu gururu 30 Ağustos Zafer Bayramında öğrencilerimizin eğitim yuvalarındaki dersliklerde de yaşamanın mutluğunu yaşıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vefat eden gazilerimize de Allahtan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimizin de ömürleri boyunca sağlık, huzur, mutluluk diliyor, her zaman da yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyorum” dedi.


İsimlikler protokol üyelerince yerleştirildi


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenleme etkinlikler kapsamında ilçedeki Zafer Orta Okulu’na giden protokol üyeleri gazilerin isimlerinin bulunduğu plaketleri sınıfların girişlerine tek tek yerleştirdi. Buharkentli Şehitler Bülent Soybilgiç, Mehmet Esin, merhum gazi Mehmet Başaran, hayatta olan gaziler Süleyman Karaçam, Hakan Erim, Mustafa Taşçı, Rafet Pehlivanoğlu, Mehmet Yamuç ve Sami Uzun’un isimleri ilçenin cadde, sokak, okul, park ve stadyumunda yaşatılmaya devam edilecek.




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