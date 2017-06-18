Buharkentliler Ramazan eğlenceleri ile buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Buharkent Belediyesinin organizasyonunda düzenlenen geleneksel ramazan eğlenceleri 15 Haziran Cumhuriyet Meydanı, 16 Haziran Ortakçı Mahallesi Düğün Alanı, 17 Haziran Savcılı Mahallesi Düğün Alanında olmak üzere Buharkentlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği ramazan eğlencelerinde Curcunabaz Show, Karagöz Gösterisi, Sihirlibalon Gösterisi, Balon Atölyesi Buharkentlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti.