Buharkent'te hayırsevenlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde hayırsever vatandaşların bağışları ile bir milyon liraya malolan çifte minareli cami ibadete açıldı. Açılış öncesi hayır yemeği de verilen camide ilk ibadeti Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Buharkent Kaymakamı Muhammet İkis, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İl müdürleri, ilçe müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar birlikte yaptı.

Aydın'ın en uzak ve son yıllarda hızlı gelişen ilçeleri arasında yer alan 12 bin 500 nüfuslu Buharkent ilçesinde çifte minareli bir caminin daha yapımı tamamlanarak ibadete açıldı. Yapımına 20 ay önce başlanan ve toplamda bir milyon liraya mal olan ve tamamı hayırsevenler tarafından karşılanan Feslek Mahallesi Hayırsevenler Camii açılışı, dualar eşliğinde verilen hayır yemeği ile birlikte gerçekleştirildi.

Vali Köşger, açılış öncesi muhtarlarla toplantı yaptı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Buharkent Kaymakamı Muhammet İkis, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İl müdürleri ve muhtarların katılımı ile açılış öncesi Kaymakamlık Toplantı Salonunda ilçenin genel durumu ve çalışmalar ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Vali Köşger Başkanlığında yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonunda öğle namazı ve açılış için Feslek Mahallesine geçen Vali Köşger, burada öğle namazını beraberindekilerle birlikte kıldı. Namazın ardından düzenlenen törende konuşan Buharkent belediye Başkanı Mehmet Erol, tamamı hayırsevenler tarafından yapılan 2 minareli caminin yaklaşık 2 bin kişiye hizmet vereceğini belirtti. Başkan Erol, “Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla yaklaşık 2 yılda tamamlanan camimiz toplamda 2 milyon TL'ye maloldu. Bu camimiz Feslek ve Gelembe Mahallelerimizde yaklaşık 2 bin 150 vatandaşımıza hizmet verecek. Bunun yanısıra Denizli-Aydın Karayolunu kullanana vatandaşlarımız da bu camimizden hizmet alabilecek. Emeği geçen tüm hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Buharkent Kaymakamı Muhammet İkis, 2017 yılı ocak ayında Feslek-Gelenbe Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına başlanan Feslek Mahallesi Hayırsevenler Camii'nin 20 ayda tamamlandığını ifade ederek, “2018 Ağustos ayında ibadete açılan camimizin açılışını bugün gerçekleştirdik. 300 kişi kapasiteli olan camimizin kapalı alanı 300, toplam alanı ise bin 900 metrekaredir. İsmini vermek istemeyen bir hayırseverimiz 104 bin TL, diğeri 70 bin TL, Türkiye diyanet vakfı 10 bin TL ve geri kalan miktarı da hayırsevenler tarafından 5-10 bin TL arasında değişen miktarlardaki bağışlarla tamamlanmıştır. Çifte minaresi, yeşil kubbesi ile dikkat çeken bir camidir. Ayrıca minber ve vaaz kürsüsü de Medine usulü şeklindedir. Bayanlar için abdest alma, namaz kılma yeri vardır. Yol kenarında olmasından dolayı yolcuların ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak erkek ve bayanlar için ayrı ayrı banyolar yapılmıştır. Caminin alt kısmında yapılan dükkanlar ile camiye gelir getirilmesi amaçlanmıştır. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.