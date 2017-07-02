Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 11:51

Buharkent’te satış stantları faaliyete geçti

Aydın’ın Buharkent ilçesinde, belediye tarafından yapılan ahşap stantlar faaliyete geçerek yöresel ürünlerin satışına başlandı.

Buharkent’te satış stantları faaliyete geçti

02 Temmuz 2017 11:51


Buharkent Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile Atatürk Şehir Parkı devlet karayolu üzerinde bulunan ve yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Bungalow tipi ahşap satış stantlarının montajı gerçekleştirilerek yöresel ürünlerin satışına başlandı.


Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Projelerimizden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. İlçemiz Atatürk Şehir Parkı devlet karayolu üzerine yöresel ürünlerin satışının yapılabileceği satış stantlarımız faaliyetlerine başlamıştır. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Buharkent için hizmet etmeye, çalışmaya devam ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
44
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!