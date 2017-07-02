Buharkent’te satış stantları faaliyete geçti

Buharkent Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile Atatürk Şehir Parkı devlet karayolu üzerinde bulunan ve yöresel ürünlerin satışının yapılacağı Bungalow tipi ahşap satış stantlarının montajı gerçekleştirilerek yöresel ürünlerin satışına başlandı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Projelerimizden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. İlçemiz Atatürk Şehir Parkı devlet karayolu üzerine yöresel ürünlerin satışının yapılabileceği satış stantlarımız faaliyetlerine başlamıştır. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Buharkent için hizmet etmeye, çalışmaya devam ediyoruz” dedi.