Buharkent’te selin yaraları sarılıyor

Buharkent Kaymakamı başta olmak üzere tüm yetkililer selden zarar gören alanda inceleme yaparak, zarara uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri ile birlikte zararın devlet tarafından karşılanacağı müjdesini verdi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen ve şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları bugün ortaya çıktı. İlçeye 6 kilometre mesafedeki Kızıldere Mahallesi’nde yaşanan sel baskınını yerinde inceleyen AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, daire müdürleri ve yetkililer ile sel mağduru vatandaşlar hazır bulundu. Daha önce ıslah çalışması yapılan Kızıldere Çayı’nın taşması sonucu Denizli-Aydın Karayolu trafiğe kapanmış, karayolu ve tarlalar sular altında kalırken özellikle incir ağaçları büyük zarar görmüştü. Aynı sırada derenin geçtiği Denizli-İzmir demiryolu hattı menfezi selle birlikte yuvarlanan ağaç ve molozlar nedeniyle tıkanınca sel suları demiryolu raylarının yaklaşık 15 metrelik bölümünde 50 santim yüksekliğinde oyuklar oluşturarak rayların altını boşaltmıştı. Askıda kalan rayları felaket sırasında arazilerini bakmaya gelen köylüler tarafından fark edilerek yetkililere bilgi verilmesi ve son olarak makiniste ulaşan bilgi ile İzmir-Denizli seferini yapan tren 19.30’da son anda köprüye 5 metre kala durdurularak olası bir facia önlenmişti. Demiryolu gece saat 03.00 sıralarına kadar yapılan çalışma sonucu yeninden ulaşıma açılmıştı. Denizli-Aydın Karayolu ise bir saat kadara çift yönlü şekilde ulaşıma kapatılırken bir saat sonra tek şerit halinde ulaşıma açılmış, 3-4 saatlik çalışmanın ardından da tamamen ulaşıma açılmıştı. Can kaybının yaşanmadığı öğrenilen sel felaketinde tarlaların ve mahsullerin büyük zarar gördüğü, bazı araçların ise selden etkilenerek hasar aldığı belirtildi.

“Yaraları sarıyoruz”

Olaya anında müdahale ettiklerini belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Ulaşıma kapanan Buharkent-Denizli karayolunu iş makineleri ile yeniden ulaşıma açtık. Şu an can kaybı ve bina hasarı yok. Kızıldere köyünde taşlar, topraklar her yeri kapatmış, yollar da çökmüş durumda. Demiryollarındaki sorunu çözmeye çalışıyoruz. Köprülerin altı selden dolayı oyulmuş vaziyette. Tren geçse kaza olacaktı. Köylülerin arazileri kötü durumda. Buharkent halkımıza büyük geçmiş olsun” dedi.

“Devletimiz vatandaşımızın yanında”

Buharkent Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da felaketi yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Aşırı yağışın başlaması ile birlikte olayı yakından takip etmeye başladık. Sel yaşanan yerlerde büyük hasarlar meydana geldi. Karayolu ve demiryolundaki hasarlar giderilerek ulaşım normale döndürüldü. Şu anda selin zararlarını yerinde tespit etmeye başladık. Vatandaşlarımızın mağduriyeti en kısa sürede giderilecektir. En büyük sevincimiz can kaybı yaşanmamasıdır” dedi.