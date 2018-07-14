Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 12:40

Bunaltıcı sıcağa portatif çözüm

Aydın’da, 40 dereceyi aşan aşırı sıcaktan bunalan çocuklar, Aydın Büyükşehir Belediyesinin açtığı portatif havuzlarda serinliyor.

Bunaltıcı sıcağa portatif çözüm

14 Temmuz 2018 12:40


Aydın Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir aşırı sıcaklardan bunalan çocukların serinlemeleri için portatif yüzme havuzları açtı. Yüzmek isteyen bütün çocukların ücretsiz gelebildiği havuzlarda yüzme bilmeyen çocuklar için de deneyimli eğitmenler tarafından yüzme dersleri veriliyor.


Hijyenik koşullarda, soyunma kabini, tuvaleti ve duşlarıyla tam donanımlı portatif havuzlarda yaz tatillerini değerlendiren çocuklar çok mutlu.


Yüzme havuzu olmayan ilçelere kurulan havuzlara her gün yüzlerce çocuk yüzme öğrenmeye geliyor. Yüzlerce çocuk da yüzerek hem serinliyor hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiriyor.


Yüzmeyi çok sevdiklerini, evde aşırı sıcaklardan bunaldıklarını söyleyen çocuklar için portatif havuzlar bir serinleme aracı haline geldi.


İlçelerine kurulan yüzme havuzlarının kendilerine en güzel karne hediyesi olduğunu söyleyen çocuklar saatlerce havuzda kalarak gönüllerince eğleniyorlar. Havuz kurulan ilçelere, denize uzak çevre ilçelerden de çocuklar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz araçlarıyla gözetmenler eşliğinde taşınırken, çocuklar havuza girmek için servis aracının gelmesinin sabırsızlıkla bekliyor.


Arkadaşlarıyla birlikte kurslara katılıp bir taraftan eğlenen, bir taraftan da yüzme öğrenen çocuklar ise kendilerine yüzme havuzu açtığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç