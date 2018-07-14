Bunaltıcı sıcağa portatif çözüm

Aydın Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir aşırı sıcaklardan bunalan çocukların serinlemeleri için portatif yüzme havuzları açtı. Yüzmek isteyen bütün çocukların ücretsiz gelebildiği havuzlarda yüzme bilmeyen çocuklar için de deneyimli eğitmenler tarafından yüzme dersleri veriliyor.

Hijyenik koşullarda, soyunma kabini, tuvaleti ve duşlarıyla tam donanımlı portatif havuzlarda yaz tatillerini değerlendiren çocuklar çok mutlu.

Yüzme havuzu olmayan ilçelere kurulan havuzlara her gün yüzlerce çocuk yüzme öğrenmeye geliyor. Yüzlerce çocuk da yüzerek hem serinliyor hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiriyor.

Yüzmeyi çok sevdiklerini, evde aşırı sıcaklardan bunaldıklarını söyleyen çocuklar için portatif havuzlar bir serinleme aracı haline geldi.

İlçelerine kurulan yüzme havuzlarının kendilerine en güzel karne hediyesi olduğunu söyleyen çocuklar saatlerce havuzda kalarak gönüllerince eğleniyorlar. Havuz kurulan ilçelere, denize uzak çevre ilçelerden de çocuklar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz araçlarıyla gözetmenler eşliğinde taşınırken, çocuklar havuza girmek için servis aracının gelmesinin sabırsızlıkla bekliyor.

Arkadaşlarıyla birlikte kurslara katılıp bir taraftan eğlenen, bir taraftan da yüzme öğrenen çocuklar ise kendilerine yüzme havuzu açtığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor.