Bunaltıcı sıcakta mobil serinletici kapışıldı

Cep telefonuna bağlanarak çalışan mobil klimalar yoğun ilgi gördü.

Merkezi Aydın Nazilli’de bulunan ve 63 yıldır soğutma sektöründe hizmet veren Uğur Soğutma, herkesin elinde bulunan akıllı telefonlara uyumlu olarak dağıttığı serinleticileri Uğur Klima’yı tanıtmak için kullandı. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alışveriş merkezlerinin üzerinde önce ’Uğur Klima’ yazılı bir motorlu paraşüt halkı selamladı. Ardından gökten hediyeler yağmaya başladı. Vatandaşlar hediyelerden kapabilmek için birbirleri ile yarışırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Paraşütle süzülerek yere inen hediyeleri alan vatandaşlar, hem firmanın yeni ürününü tanıdı hem de bunaltıcı yaz sıcağında cep telefonuna bağlanarak mobil serinlik veren el klimasına kavuştu. Oldukça eğlenceli ve yarışma havasında geçen tanıtım etkinliği, alışveriş merkezlerinde hareketliliğe neden oldu.