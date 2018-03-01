Bursa, Bilecik ve Aydın’da tefecilere şafak operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; yapılan 2 aylık çalışmaları neticesinde, emekli polis memuru R.E’nin Aydın şehir merkezinde iş yeri açtığı, yanında M.K’yı çalıştırdığı, R.E’nin Bursa’da yaşayan kardeşi E.E., E.Y. ve S.S. ile Bilecik’te yaşayan E.B’nin birlikte hareket ettiklerini, iş yerindeki konumlarını maskeleyerek şahıslara faizli para vererek tefecilik yaptıkları, mağdurlara boş senet imzalattıkları, mağdurların borçlarını ödemelerine rağmen boş senet imzaladıkları için borçlarının hiç bitmediği ve ödeme yapmaya devam ettikleri, para vermeyen mağdurları silahla tehdit ettikleri yönünde bilgiler elde edildi.

Aynı zamanda Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yapan emekli polis memuru R.E., E.E., E.Y. ve R.O’nun sit alanlarında izinsiz define aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Yeterli delil elde edilmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda Aydın’ın Efeler ilçesinde R.E., E.E. ve M.K., Sultanhisar ilçesinde E.Y. ve R.O., Bursa’da S.A. ve E.Y. ile Bilecik’te ise E.B. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 352 mağdura ait senet, 12 şahsa ait tapu, 3 adet define arama detektörü, 1 adet tarihi heykel, 1 adet tarihi eser tespit kiti, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.