Büyük değişimde Ümmet Akın imzası

Geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan kent meydanı projesi sonrası ilçe merkezindeki metruk binaların da yıkımı başladı. İlçenin gelişimine büyük önem veren Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde iz bırakan projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu projelerin sadece kent merkezi ile sınırlı kalmaması adına da mahallelerimizde yeni projelerimizi hayata geçirdik. Bu projelerin en başında da Çarıklar mahallemizde meydan projesi, okuma evi ve imam lojmanının yanı sıra Neşetiye mahallemizde yapımını tamamladığımız taziye evi ve sağlık ocağı binasının bakım ve onarımı, Dağ yeni mahallemizde Vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği bir mesire alanı yaptık. Yine İlçemizde Türk Burcu Yaşam Alanı Çaydanlık Kafe, Kent Meydanı projesi, Türk Kültür Evi ve Kafe ile Kent Meydanı düzenlemesini tamamladık. Germencik’te eksikliği büyük ölçüde hissedilen Kent Meydanı projemiz büyük bir beğeni topluyor. Saat Kulesinin görselliği, Havuzu ve çevre peyzaj düzenlemeleri ile Germencik’e büyük bir renk kattı. Bu projemizin sonrasında ise İlçe merkezimizde metruk binaların yıkımına başlanarak yerlerine yeni yapılar mesken ve işyerleri yapılmaya başlandı. Amacımız Germencik’i bir marka haline getirmek. Göreve geldiğimiz günden bu yana aynı şevk ve heyecanla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Değişen ve Gelişen bir Germencik için Belediye personelimiz ve hemşerilerimiz ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.