Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 11:32

Büyük Menderes Deltası’nda toplu balık ölümleri tedirgin etti

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinden geçen tahliye kanalında, son iki gündür görülen toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı.

Büyük Menderes Deltası’nda toplu balık ölümleri tedirgin etti

23 Mayıs 2018 11:32


Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içerisinde binlerce balığın telef olduğu tahliye kanalında 3 kilometre boyunca toplu balık ölümleri görüldü. Hemen her yıl buna benzer ölümlerin yaşandığı kanalda, milli park yetkilileriyle birlikte Söke ve Didim Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerinde görevli su ürünleri uzmanları balıklardan ve sudan numuneler aldı.


Tahliye kanalı ile Büyük Menderes Nehri’nin birleşerek denize aktığı alanda iki gündür görülen balık ölüleri suyun yüzeyini kapladı. Biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin ve hassas alanlarından biri olan delta, 256 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Başta nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar olmak üzere birçok kuş türünün ölü balıkları yedikleri görüldü. Ölü balıkları yiyen kuşlarının akıbetinin ne olacağı konusunda takibe başlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç