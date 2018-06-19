Büyükelçi Berger’den Başkan Özakcan’a ziyaret

Christian Berger ve beraberindeki heyet Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve inceleme kapsamında Aydın’a gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, eşi Marilina Berger, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar Francois Begoit, AB Türkiye Delegasyonu İç Politika Siyasi İşler ve ODGP Bölümü Danışmanı Selda Paydak ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu Miray Uluç’tan oluşan heyet Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Özakcan ile uzun süre sohbet ederek istişarelerde bulunan Berger ailesi, "Başkan çok bilge bir insan, onu tanımaktan çok mutlu olduk" dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeterince tanınmadığını düşündüğünü ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Bu tür ziyaretlerin daha sık gerçekleşmesini ve Avrupa Birliği yetkililerinin bizleri daha iyi tanımasını istiyoruz. Avrupa Birliği’nde Türkiye olarak olması gereken yeterince tanındığımızı düşünmüyoruz. Bu eksikliğin giderilmesi açısından bu ziyaretlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Avrupa Birliği’nin bir parçasıyız. Onlarca yıldır ülke olarak en büyük hedefimiz Avrupa Birliği’nin eşit haklarına sahip bir birlik üyesi olmaktır. Milyonlarca yurttaşımız Avrupa Birliği ülkelerinde yaşıyor, birlik üyesi ülkelerle de birlikte ve iç içeyiz. Türkiye olarak Avrupa Birliği’nden kenara konulmayı değil, kucaklanmayı bekliyoruz. Çünkü biz de bu anlayış ve bakış içerisindeyiz. Bizim hedefimizde insan var. Hiç bir ayrım gözetmeksizin Avrupa Birliği ülkelerindeki ve tüm dünyadaki insanlarla da kardeşiz. Ülkemiz adına olumsuz düşünce ve değerlendirmelerin ön yargısız olumlu bir şekilde değişmesini arzu ediyor ve diliyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger ise, "Türkiye kültür ve çeşitlilik açısından gerçekten çok zengin bir ülke ve Aydın ili de bunun çok güzel bir örneği. Sadece Ankara’da oturduğunuzda bu çeşitliliği kaçırıyorsunuz. O yüzden bu tür ziyaretler düzenliyoruz. Tabi Avrupa Birliği olarak bizim avantajımız Türk yetkililerle yürüttüğümüz çeşitli programlar ve projeler sayesinde Türkiye’nin neredeyse tüm şehir ve ilçelerinde temsil ediliyor olmak. Sadece Aydın ilinde yıllar içerisinde yaklaşık 500 kadar projeye destek oluyoruz. Dolayısıyla bizim için bu çalışmaların nasıl geliştiği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine destek ve yardımcı olduğunu görmek gerçekten önemli. Çünkü bu projeler ve elde edilen sonuçlar hem bu ilişkinin gücünü hem de bu ilişkinin karşılıklı faydalarının gerçekten güzel bir göstergesi oluyor. Öğrencilerin karşılıklı değişim programı olan Erasmus Programı’nı da çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaret sonunda Büyükelçi Berger ve eşi bayan Berger Başkan Özakcan’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.