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31 Temmuz 2018 12:37

Büyükşehir Acarlar’a arıtma tesisi yapıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’ne Arıtma Tesisi yapıyor.

Büyükşehir Acarlar’a arıtma tesisi yapıyor

31 Temmuz 2018 12:37


Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde yürüttüğü alt ve üstyapı yatırımlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hat yapımları ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarının yanısıra ASKİ kontrolörlüğünde Acarlar Mahallesinin tümünü kapsayacak olan atık su arıtma tesisinin inşaatına başlandı. Çevre ve doğal yaşamı koruma adına önemli bir yatırım olan Acarlar Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, toplanan atık sularını son teknoloji sistemlerle arıtarak alıcı ortama uygun hale getirecek. 2 milyon 628 bin TL yatırım bedeli ile hayata geçecek olan tesisin kısa zamanda tamamlanarak Acarlar halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.


Çerçioğlu, “Acarlar’a yatırımlarımız devam edecek”


Alt ve üst yapı çalışmalarını yakından takip ederek, faaliyetler hakkında sürekli bilgi alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Acarlar halkına söz verdiğimiz gibi alt ve üst yapıda ciddi yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve yol yapımının yanısıra mahallemizin hizmetine sunmak için bir de atık su arıtma tesisi yapımına başladık. Ekonomik faaliyetler çerçevesinde gerek Aydın gerekse bölgemiz açısından önemli bir yer olan Güzide mahallemiz Acarlar’a yatırımlarımız aralıksız sürecektir” dedi.




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