Büyükşehir Acarlar'ın çehresini değiştiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nün İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde başlattığı yatırım hamlesi aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların talebi üzerine başlatılan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği alt ve üstyapı çalışmalarında önemli mesafe kaydedildi. İlk etapta altyapı çalışmalarına başlayan ASKİ Genel Müdürlüğü mahallede içme suyu hatlarını yeniledi, kanalizasyon altyapısı bulunmayan mahalleyi kanalizasyon altyapısına kavuşturdu. Aşırı yağışlarda yağmur suyu sorunu yaşanmaması için yağmur suyu hattı yaptı. Son olarak mahallede altyapı çalışması tamamlanan noktalarda parke taşı yapım çalışmalarına da başlayan ASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Acarlar'ın sokaklarını yeni çehresine kavuşturuyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün de incelemelerde bulunduğu ve faaliyetler hakkında bilgi aldığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Acarlar'da yürütülen yoğun yatırım programı hakkında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Güzide mahallemiz Acarlar'da halkımıza söz verdiğimiz gibi tüm taleplerini yerine getiriyoruz. Alt ve üstyapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çalışmalar kısa zamanda tamamlanacak. Yatırımlarımız tüm il genelinde sürecek” dedi.