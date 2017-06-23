büyükşehir ada sahillerini bayrama hazırlıyor

Büyükşehir ekipleri gece gündüz yoğun mesai harcayarak ada sahillerinde bayram hazırlığı yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla ada sahillerinde yoğun mesai gerçekleşiyor. Aralıksız bir şekilde sabaha kadar çalışan ekipler sahilleri bayrama hazırlıyor. Büyükşehir ekipleri, ayrıca Kuşadası’nda orta refüj ve caddelerde çevre düzenlemesi, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışması yapıyor. Ekiplerin çalışmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Evrim Karakoz ile Barış Altıntaş yerinde inceleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi; bakım ve temizliğinin yanında ada sahillerine şemsiye ve şezlongda yerleştiriyor. Vatandaşların ihtiyaçları için tuvalet, duş, soyunma kabini gibi yeni ve hijyenik üniteler de hizmete girecek.

Ayrıca Büyükşehir ekipleri; ada sahillerinin peyzaj ve çevre düzenlemelerini titizlikle yaparken, özel olarak tasarlanmış araçlarla plajlardaki kumları eleyerek taş ve çöplerden temizledi.

Kuşadası’nda bulunan vatandaşlar, sahilleri bayrama hazır hale getiren ve Kuşadası cadde ve sahillerini rengarenk ve modern bir görünüme kavuşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.