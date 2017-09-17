Büyükşehir Adnan Menderes’i andı

yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından anıldı.

Adnan Menderes için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Bey Camii ve doğduğu yer olan Çakırbeyli Mahallesinde hayır yapıldı. Aydın’ın yetiştirdiği önemli bir devlet adamının, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hayırla anılmasının çok güzel bir vefa örneği olduğunu belirten vatandaşlar, Bey Cami ve Çakırbeyli’de gerçekleştirilen hayra yoğun ilgi göstererek, duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.