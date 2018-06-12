Büyükşehir Ataeymir’e hizmetlerini sürdürüyor

Ataeymir Mahallesi’nde ASKİ ekipleri 600 metre içme suyu hattı ile 500 metre kanalizasyon hattını yenilerken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt çalışması yaptı. Karacasu halkı, birçok mahallede yolları asfaltlayarak ulaşımda yol kalitesini yükselten ve alt yapıyı adeta baştan aşağı yenileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Karacasulu vatandaşlar uzun süredir yapılamayan yolların Başkan Çerçioğlu sayesinde yapılıp tamamlandığına ifade ederek “Ataeymir gibi önemli bir mahalle düzgün yola ve sıcak asfalta kavuştu. Çok kısa bir sürede Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı asfaltladı, altyapımızı yeniledi. Temiz suya kavuştuk. Şükürler olsun ki bu sorunumuz ortadan kalktı” şeklinde konuşarak memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yapılan hizmetlerin kelimelerle tarif edilemeyeceğini belirten Ataeymir Mahalle Muhtarı Gültekin Uysal, “Mahallemiz hem altyapı hem üst yapı anlamında büyük hizmet gördü. İçme suyu, kanalizasyon hattımız yenilendi. Yollarımız pırıl pırıl oldu, tozdan kurtulduk. Daha ne isteyebiliriz ki. Özlem başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Mahallem ve kendim adına yapılan hizmetler nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.