Büyükşehir Avcılar'ın yolunu yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Ekipleri Bağarası Mahallesi ile Avcılar Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun asfalt satih kaplaması başladı.

Aydınlılara daha iyi hizmet vermek için ekibinden titiz, hızlı ve kaliteli çalışmalarını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun söz verip de yapmadığı hiçbir proje kalmıyor. Söke'nin Bağarası Mahallesi ile Çavdar Mahallesi arasındaki büyük yolun yapımının ardından Avcılar Mahallesi ile olan bağlantı yolunda da çalışmalar başladı.

Söke'de devam eden ve başlayan çalışmaları yerinde takip eden ve mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da birebir görüşmeler yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fatih Akkentli, ekiplerden de sürekli bilgi alıyor ve Başkan Çerçioğlu'na iletiyor.

Aydın'ın her bölgesinde bir çalışma yürütüldüğünü belirten Akkentli, “ Başkanımızın talimatları ile üst yapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu yolumuz da Bağarası ile Çavdar arasındaki büyük yolun Avcılar bağlantısı. Avcılar'ı Bağarası'na bağlayan yolun asfalt satih kaplamasını yapıyoruz. Yoğun çalışma tempomuzu Başkanımızın talimatları doğrultusunda daha da artırarak vatandaşlarımıza sorunsuz, kaliteli ve sürdürülebilir bir üstyapı sunmayı hedefliyoruz. Biz bu çalışmaları yaparken, vatandaşlara, bölge esnafına, muhtarlarımıza danışıyoruz. Onlar ne yapılmasını istiyorsa bizde bu talepleri göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Söke içindeki çalışmalarımız bitmeyecek. Biz hep şunu söylüyoruz, ''Vatandaşın olduğu yerde hizmet bitmez'. Hizmetin odağına halkı koyan bir başkanımız var dolayısıyla böyle bir başkanın ekibi de halkın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını aynı hızla sürdürüyor” dedi.

Avcılar Muhtarı Şevket Kırlıdurmuş ise, Başkan Çerçioğlu göreve geldiği günden bu yana Aydınlıların daha hızlı hizmet almaya başladığını belirterek, “Bir işi yaptırmak için 1-2 yıl beklediğimiz zamanlar oldu ama şimdi büyük bir proje bile 1 ay gibi kısa bir sürede hayata geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na şahsım ve mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.