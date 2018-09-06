Büyükşehir, Aydın’a sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor

Açılışta konuşan Başkan Çerçioğlu, Türkiye’nin ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğini belirtip büyükşehir belediyesinin çiftçinin yanında olmaya devam edeceği vurgusunda bulundu.

Açılışa binlerce vatandaşın yanı sıra CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Açılışta konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tesisin 2 milyon 400 bin liraya mal olduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu "Özellikle gençlerden bu sosyal tesis için çok yoğun talep vardı. 40 yıldır Karacasu’nun alamadığı hizmetleri Mustafa Başkanımla birlikte 4.5 yılda yaptık. Ne zaman isterseniz hem Karacasu Belediyesinin hem de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları sizlere sonuna kadar açık" diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten başkan Çerçioğlu "Büyükşehir belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın, çiftçimizin yanındayız. Ne zaman bir sıkıntıya düşerseniz büyükşehir belediyesi var. Tarlada ürününüz mü kaldı; her zaman alırız, hiçbir endişeniz olmasın, içiniz rahat olsun" diye konuştu.

Sosyal tesisin yapıldığı araziyi tesis yapılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlayan Gökdemir ailesine de teşekkür eden başkan Çerçioğlu "İşte böylesine hayırsever vatandaşlarımız var. Onlar buraya kendilerine ait başka binalar yapabilirlerdi. Ama onların yüreklerinde Karacasu sevdası var. Onlar çocukların, gençlerin burada spor yapmasını istediler" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, rahmetli Bayram Gökdemir adına araziyi bağışlayan Fatma Gökdemir’e teşekkür edip çiçek takdim etti. Açılış töreninde, yapılan yüzme yarışmasında dereceye giren çocuklara da hediyeleri verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal tesisin açılışını, törene katılan Gökdemir ailesi, Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla birlikte yaptı.