Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 17:23

Büyükşehir babaları unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Babalar Günü’nde Aydın ve ilçelerinde babaları unutmadı.

Büyükşehir babaları unutmadı

18 Haziran 2017 17:23


Aydın Büyükşehir Belediyesi Babalar Günü’nde Nazilli Uzun Çarşı’da çiçek dağıttı.


Her Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü Aydın genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehir ekipleri Aydın’ın 17 ilçesinde olduğu gibi Nazilli’de babalara karanfil dağıttı. Nazillili babalara özel kutularda hazırlanmış lokum ve çeşitli hediyeler verildi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin anlamlı jesti ile çok mutlu olduklarını belirten Nazillili babalar, kendilerini unutmayan Başkan Çerçioğlu’na nazik davranışı nedeniyle teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!