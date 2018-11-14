Büyükşehir Başaran'ın cadde ve sokaklarını temizledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak ilçesinde devam eden çalışmalar kapsamında Başaran Mahallesi'nde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu cadde ve sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu.

Eş zamanlı çalışan ekipler, ağaç budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması yaptı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmasının ardından Başaran Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar süpürülerek tertemiz hale getirildi. Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli temizlenen cadde ve sokakları arazöz eşliğinde tazyikli su ile yıkadı.

Başaran Mahallesi'nde yapılan çalışmalar vatandaşları memnun etti. Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.