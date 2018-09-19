Büyükşehir Belediyesi aşure dağıtacak

Aşure Günü'nün bereket getirmesini dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün halkımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı Aşure Günü için kurduğumuz sofralarımıza bekliyorum" diye konuştu.

Aşure dağıtımı 20 Eylül Perşembe günü Efeler, Koçarlı, Nazilli, Bozdoğan ve Söke ilçelerinde; 21 Eylül Cuma günü Yenipazar, Köşk, Karacasu, Kuşadası ilçelerinde; 24 Eylül Pazartesi günü Kuyucak, Çine, Karpuzlu, Germencik, Didim ilçelerinde; 25 Eylül Salı günü ise Buharkent, Sultanhisar, İncirliova ilçelerinde yapılacak. Dağıtımlar saat 11'de yapılmaya başlanacak.

Gluten hassasiyeti olan çölyak hastası vatandaşları da düşünen büyükşehir belediyesi, 21 Eylül Cuma günü merkez Efeler ilçesinde saat 17'de glutensiz aşure de dağıtacak.