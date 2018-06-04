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04 Haziran 2018 12:17

Büyükşehir Belediyesi çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

04 Haziran 2018 12:17


Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışanlarla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gelenekselleşen iftar yemeğinde buluştu. Aydın Tekstil Park’ta düzenlenen iftar yemeğine binlerce çalışan ve aileleri katıldı.


Tasavvuf müziğiyle başlayan gece, semazen gösterisiyle devam etti. İftarda çalışanlara seslenen başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı kutladı. Başkan Çerçioğlu "Hep beraber Aydın’a hizmet ediyoruz. Bundan dolayı hepinizin emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Çünkü Aydın halkı büyükşehir belediyesinden, ASKİ’den çok memnun. Sizlerin özverili çalışmalarıyla Aydın halkı mutlu, huzurlu. Bu zamana kadar özveriyle günde 18 saat çalıştık. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Aydın halkı adına hepinize minnet duygularımı ifade ediyorum" dedi.


Büyükşehir çalışanları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na iftar yemeği için teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.




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