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27 Mayıs 2018 15:50

Büyükşehir Belediyesi kursiyerleri satranç tahtasında yarıştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerindeki kurslara katılan küçük kursiyerler, düzenlenen yılsonu satranç turnuvasıyla birbirleriyle yarıştı.

Büyükşehir Belediyesi kursiyerleri satranç tahtasında yarıştı

27 Mayıs 2018 15:50


Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinin düzenlediği Geleneksel Satranç Turnuvası bu yıl da geçen yıllardaki gibi büyük çekişmeye sahne oldu.


Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmada başarılı olan küçüklere çeşitli hediyeler de armağan edildi.


Başarılı olmak için ter döken çocukları tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Satranç analitik düşünmemizi sağlayan güzel bir oyun. Özellikle çocukların erken yaşlarda satrançla buluşması gerekiyor. Biz de kültür merkezlerimizde satranç kurslarına yer vererek ve turnuva düzenleyerek çocuklarımızın önünü açıyoruz. Turnuvaya katılan bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.




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