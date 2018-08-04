Büyükşehir Belediyesi seli önledi

Meteoroloji’nin aşırı yağış tahminine göre hazırda bekletilen ASKİ ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri ekipleri yaptıkları müdahaleyle bir facianın önüne geçti.

Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan şiddetli yağmur sebebiyle Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Sanayi Mahallesi ve İstiklal Mahallesi’nde su taşkınları yaşandı. Yarım saat içerisinde metrekareye 42 kilogram yağış düşerken aşırı yağış sebebiyle Aydın-Denizli yolunda Karayolları’nın sorumluluk alanındaki yağmur suyu mazgalları tıkandı ve yol taşıt trafiğine kapatıldı. Karayolunda biriken su ise paralel sokaklara taşarken Büyükşehir Belediyesi ekipleri taşkına anında müdahale etti. Aşırı yağış bazı ağaçların da yıkılmasına sebep oldu. Şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkılan ağaçları kaldırdı.

Vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin gayretiyle bir olumsuzluk yaşanmadı. Nazilli’de hayat normale dönerken vatandaşlar olaya anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: Hemşehrilerime geçmiş olsun

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken "Aşırı yağan yağmur nedeniyle kapanan karayoluna ve buradan taşan suların bastığı mahallelere ekiplerimiz anında müdahale etti. Vatandaşlarımızın canlarını ve mallarını korumak için ekiplerimiz 24 saat hazır bekliyor. Ekiplerimiz bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara devam edecek. Daima vatandaşlarımızın yanındayız. Hemşehrilerime geçmiş olsun" diye konuştu.