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15 Ağustos 2018 14:13

Büyükşehir Belediyesi’nden Didim’de halk konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Akbük Mahallesi’nde düzenlediği halk konserinde Didimliler müziğe doydu.

Büyükşehir Belediyesi’nden Didim’de halk konseri

15 Ağustos 2018 14:13


Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’yla Efe Dumancı’nın sahneye çıktığı ve yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, Dumancı sevilen şarkılarla Didimlileri coşturdu.


Geçirdikleri keyifli gece için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Didimliler konserde gönüllerince şarkı söyleyip dans etti.


Mahalleler başta olmak üzere Aydın’ın bütün ilçelerinde birçok noktada yıl boyunca her gün devam edecek olan konserlerin bir diğeri yarın akşam Söke Güllübahçe Park Düğün Salonu önünde düzenlenecek. Tüm Sökelileri konsere beklediklerini söyleyen başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Aydınlıları müzikle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.




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