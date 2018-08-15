Büyükşehir Belediyesi’nden Didim’de halk konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’yla Efe Dumancı’nın sahneye çıktığı ve yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, Dumancı sevilen şarkılarla Didimlileri coşturdu.

Geçirdikleri keyifli gece için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Didimliler konserde gönüllerince şarkı söyleyip dans etti.

Mahalleler başta olmak üzere Aydın’ın bütün ilçelerinde birçok noktada yıl boyunca her gün devam edecek olan konserlerin bir diğeri yarın akşam Söke Güllübahçe Park Düğün Salonu önünde düzenlenecek. Tüm Sökelileri konsere beklediklerini söyleyen başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Aydınlıları müzikle buluşturmaya devam edeceğini belirtti.