Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara yangın söndürme aracı

Bozdoğan İtfaiye Müfrezesi’nde gerçekleştirilen araç teslim törenine Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, Akseki Mahalle Muhtarı Ayhan Şahin, Dutağaç mahalle muhtarı Hasan Ali Cengi, Örentaht Mahalle Muhtarı Ekrem Bulut katıldı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek yangın söndürme araçlarının muhtarlara hayırlı olmasını temenni etti.

Mahallelerde meydana gelebilecek yangın olaylarında İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelene kadar ilk müdahalenin mahalle halkı tarafından yapılabilmesi amacıyla yangın söndürme araçlarında üç tonluk kapasite ve 40 metreye kadar su atma özelliği bulunuyor.

Muhtarlardan Çerçioğlu’na teşekkür

Mahallerine verilen hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden muhtarlar, “Yangınlarda saniyeler bile önemlidir. Bu uygulama erken müdahaleye imkan sağlıyor.Büyük bir eksikliğimiz daha giderildi. Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda ve herhangi bir sorunda ekipler zaman geçirmeden sorunumuzu çözüyor. Hepsinden Allah razı olsun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, “Merkezde oturan vatandaşların mal ve can güvenliği ne kadar kıymetliyse merkeze uzak yerlerdeki vatandaşlarımın canı ve güvenliği bir o kadar kıymetlidir. Bu araçlar herhangi bir yangın anında yangına erken müdahale sağlayacak. Araçların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, olumsuz bir olay yaşanmamasını temenni ediyorum”dedi.