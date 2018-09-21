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Büyükşehir belediyesinden Nazilli'de aşure hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Nazilli’de aşure hayrı düzenledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Nazilli'de aşure hayrı düzenledi.


Muharrem ayı nedeniyle Aydın'ın ilçelerinde çeşitli ikramlarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de vatandaşlara aşure dağıtımında bulundu. İstasyon Meydanı'nda kurulan çadırda büyükşehir ekipleri tarafından vatandaşlara 5 bin kişilik aşure dağıtıldı. Nazillililerin yoğun ilgi gösterdiği aşure hayrında uzun kuyruklar oluşurken, kazanlar dolusu aşureler kısa sürede tüketildi. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan bu tür etkinliklerin her yıl devam ettiğini söyleyen vatandaşlar, aşure hayrı nedeniyle başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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