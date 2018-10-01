Büyükşehir Belediyesi'nin halk konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hafta içi her gün düzenlediği halk konserlerine bu hafta da devam ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları müzikle, kültürel faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek tüm vatandaşları halk konserlerine davet etti.

Her gün farklı bir mahallede düzenlenen ve Aydın Büyükşehir Belediyesi orkestrasının sahneye çıktığı konserlerde Türk sanat müziğinden, Türk halk müziğine, Aydın yöresinin türkülerinden oyun havalarına sevilen şarkılara yer veriliyor.

Bu haftaki halk konserleri 1 Ekim Pazartesi günü Söke'nin Sarıkemer Mahallesi'nde eski belediye binası önünde, 2 Ekim Salı günü Efeler'in Dalama Mahallesi'nde minibüs garajında, 3 Ekim Çarşamba günü Efeler'in Ovaeymir Mahallesi'nde eski belediye binası önünde, 4 Ekim Perşembe günü Kuyucak'ın Başaran Mahallesi düğün salonunda ve 5 Ekim Cuma günü Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi'nde tören alanında gerçekleştirilecek.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserler saat 20.30'da başlıyor.