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13 Ağustos 2018 14:17

Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yaz konserleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri devam ediyor

13 Ağustos 2018 14:17

Ağustos ve eylül aylarında 10 farklı noktada ücretsiz olarak düzenlenecek konserlerde vatandaşlar keyifli saatler yaşayacak.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek konserler 14 Ağustos Salı günü Didim Akbük Tören Alanı’nda başlayacak. Ardından 16 Ağustos Perşembe günü Söke Güllübahçe Park Düğün Salonu önünde, 27 Ağustos Pazartesi günü Çine Akçaova’da ve 31 Ağustos Cuma günü Kuşadası Güzelçamlı’da gerçekleştirilecek. Yediden yetmişe bütün vatandaşlara hitap eden konserler yıl boyunca Aydın genelinde farklı yerlerde de düzenlenecek.



Eylül ayı boyunca da devam edecek olan konserler 3 Eylül Pazartesi günü Nazilli İsabeyli’de , 6 Eylül Perşembe günü Kuşadası Davutlar’da, 10 Eylül Pazartesi günü Germencik Ortaklar’da, 13 Eylül Perşembe günü Koçarlı Bıyıklı’da, 17 Eylül Pazartesi günü Efeler Umurlu’da ve 20 Eylül Perşembe günü Didim Akyeniköy’de Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek.


Yaz aylarının neşesini vatandaşlarımızla paylaşmak için yaz konserleri düzenlediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm vatandaşları Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlere davet etti.




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