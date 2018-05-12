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12 Mayıs 2018 08:39

Büyükşehir Bereketlileri Çanakkale’ye götürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Bereketli Mahallesi’ndeki vatandaşlar için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Büyükşehir Bereketlileri Çanakkale’ye götürdü

12 Mayıs 2018 08:39


Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteği devam ediyor. Nazilli’nin Bereketli Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Çanakkale gezisi kapsamında şehitlikleri ziyaret etti. Rehber eşliğinde 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Atatürk’ün Gözetleme Yeri, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi birçok tarihi yeri gezen Bereketliler duygu dolu anlar yaşadı. Tarihin akışını değiştiren topraklarda şehitler için dua eden Bereketlili vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen Çanakkale Şehitliği gezisi nedeniyle Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Çanakale Şehitliği’ne düzenlenen geziye Bereketli Mahalle Muhtarı Mehmet Aktaş da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteği sağladıkları Çanakkale gezisinde şehitlikleri gezme fırsatı bulduk. Şehitlerimiz için dualar ettik. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizden Allah razı olsun. Biz şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza ve bayrağımıza her zaman sahip çıkacağız” dedi.




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