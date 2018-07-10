Büyükşehir bürokratları alt ve üst yapı çalışmalarını denetledi

Çalışma ivmesini günden güne artıran ekipler, iş programlarındaki aşırı yoğunluk sebebiyle hafta sonu da faaliyetlerini sürdürdü. Aydınlılara daha iyi hizmet vermek için bürokratlarından mesai kavramı gözetmeksizin çalışılmasını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da çalışmaları yakından takip ederek sürekli bilgi alıyor.

İl genelinde süren alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelemek için Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen çalışma yapılan noktaları ziyaret etti. Öztürk ve Yamen, sırasıyla İncirliova Acarlar ve Gerenkova, Germencik Hıdırbeyli ve Mursallı mahalleleri ile Ortaklar – Söke Yolu, Efeler Işıklı Yolu ve Kızılay Caddesi’ne hareket ederek devam eden alt yapı ve yol yapım çalışmalarında gerekli denetlemeleri gerçekleştirerek bilgi aldı. Ziyaret ettikleri noktalarda denetimlerin yanısıra mahalle sakinleriyle de sohbet etmeyi ihmal etmeyen Öztürk ve Yamen vatandaşlarla çay içerek, talep ve şikâyetlerini dinlediler.

Çalışmalar hakkında kısa bir değerlendirme de bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Altyapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yoğun çalışma tempomuzu daha da artırarak vatandaşlarımıza sorunsuz, kaliteli ve sürdürülebilir bir alt ve üstyapı sunmayı hedefliyoruz. Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun da hassasiyetle ifade ettiği gibi halkımıza hizmet konusunda mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ise, kaliteli hizmet konusuna dikkat çekerek, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Aydın halkına kaliteli ve yüksek standartlarda hizmet sunabilmek için daha yoğun çalışacağız. Çünkü daha yapacak çok iş var. Bunun bilincinde olarak çalışma tempomuz ve azmimiz gün geçtikçe artıyor” dedi.