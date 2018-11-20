Büyükşehir bürokratları Buharkent'te vatandaşları dinledi

Aydın'ın ilçelerinde binlerce vatandaşın ve yüzlerce muhtarın taleplerinin dinlendiği Büyükşehir Belediyesi'nin tırının bugünkü durağı Buharkent oldu.

Mobil araçtaki büyükşehir bürokratları vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinleyip bunları hızlıca çözüme kavuştururken, vatandaşlar uygulamadan çok memnun oldukları söylediler.

Mobil araçla vatandaşlarla yaşadıkları yerlerde doğrudan temas kurulurken, onların Büyükşehir Belediyesi'nden talepleri de hızlıca çözüme kavuşturuluyor. Bürokratlarca mobil araçta talepleri yerine getirilen Buharkentli vatandaşlara ve muhtarlara, mahallerine ve Buharkent'e yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Buharkent'e Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşlar, yürütülen çalışmalar için memnuniyetlerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları mobil araçla yarın Köşk'te, perşembe günü Efeler'de, cuma günü de Karpuzlu'da vatandaşlarla buluşarak onların büyükşehirden taleplerini dinleyip bu talepleri yerine getirecek.