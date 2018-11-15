Büyükşehir çölyak hastalarını ekonomik glutensiz ekmekle buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile Aydın'daki Çölyak hastaları Efeler Salı Pazarı'ndaki Halk Ekmek büfesinden özel üretilen ekmeklerini alabilecek.

Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı duyarlılığından dolayı başkan Çerçioğlu'na teşekkür ederek "Hastalarımız pirinçle ve patatesle beslenmekten bıkmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi bir duyarlılık örneği sergileyerek bizleri glutensiz ekmekle buluşturdu. Aydın'daki bütün çölyak hastaları kendisine minnettar" diye konuştu.

1985 yılından bu yana çölyak hastası olduğunu belirten Adem Yurttanır, uzun zamandır gluten içeren hiçbir ürün tüketemediğini ifade ederek "Ekmeğe hasret kalmıştım; sabah, öğle, akşam tek gıdam pirinçti. Maalesef çaresizdik. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir girişimde bulunması bizim için çok büyük bir nimet oldu. Başkanımıza çok minnettarız. Glutensiz ekmeğe ulaşmamız o kadar zor ki; öğrendiğimizde sevincimizden hemen bütün arkadaşlarımıza haber verdik" dedi.

Başkan Çerçioğlu, ‘Vatandaşlarımızın yanındayız'

Çölyak hastalarının yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çölyak hastası vatandaşlarımız birçok temel besin maddesinde bulunan glutene karşı hassas oldukları için gerekli besinlere ulaşmaları oldukça zor. Hayatın onlar için zor olduğunu biliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak onların glutensiz ekmek ihtiyaçlarını çözdük. Yakın zamanda Halk Ekmek'ten glutensiz un da temin etmelerini sağlayıp evlerinde kendi ekmeklerini, böreklerini, pastalarını yapmalarını sağlayacağız. Böylelikle çölyak hastası çocuklarımız da kendi yaşıtları gibi canlarının çektiği yiyecekleri yiyebilecekler" diye konuştu.