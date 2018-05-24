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24 Mayıs 2018 08:24

Büyükşehir Davutlar’ı yaza hazırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı yol şube ekipleri, Kuşadası Davutlar Mahallesi’ni yaza hazırlıyor.

Büyükşehir Davutlar’ı yaza hazırlıyor

24 Mayıs 2018 08:24


Sahil siteleri mevkisindeki Adnan Kahveci, Orhan Gazi, Ahmet Yesevi ve Mustafa Erdoğan caddelerinin yenilenmesiyle ilgili vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bölgede çalışma başlattı.



Sevgi Plajı’ndaki hazırlıklar bitmek üzere


Diğer taraftan büyükşehir belediyesi ekipleri Kuşadası’nın en büyük halk plajlarından biri olan Sevgi Plajı’ndaki çalışmalarına da devam ediyor. Halkın en çok tercih ettiği plajların başında gelen Davutlar’daki Sevgi Plajı, halkın tatilini temiz, sağlıklı ve güven içerisinde yapabilmesi için temizlenirken, plajdaki kumlar taş ve çöplerden arındırılıyor.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından plajların temizlenmesinin yanı sıra, kumsal Türkiye’de sadece bir adet bulunan özel öğütme makinesiyle, 40 santim derinliğinde öğütülerek ipeksi bir hale getirildi.


Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından da mevcut bisiklet ve yaya yolu sıcak asfalt çalışmasıyla yenileniyor. Sahil kısmına ise şemsiye, büfe, soyunma ve duş kabinleri yerleştirilirken, plajın çevre düzenlemesi de yapılıyor.


Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Sahil Siteleri sakinleri “Sevgi Plajı ve yakınındaki caddelerimiz yaz aylarında yoğun kullanılıyor. Büyükşehir belediyesi plajlarımızı düzenleyip daha kullanışlı hale getiriyor. Yeni üniteler de plajı çok daha modern hale getirdi. Sevgi Plajı’nı güzelleştirmek adına yapılan çalışmalar için başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.




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