Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 07:56

Büyükşehir Didim’de çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Didim’de başlattığı üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Didim’de çalışmalarını sürdürüyor

05 Mayıs 2018 07:56


Mersindere Mahallesi Arguvan Caddesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler caddenin girişinden çıkışına kadar olan yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılayan Mersindere Mahallesi Arguvan Caddesi sakinleri, verilen hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Mahalle sakinleri, “Arguvan Caddesi’nde çok fazla turist vatandaşımız ikamet ediyor. Çöplerimizi atmak için dahi yolda doğru düzgün yürüyemiyorduk. Kış aylarında çamura batıyor, yaz aylarında toza bulanıyorduk. Yollarımız çok kötüydü. Yerli vatandaşımızda yabancı vatandaşımızda çok mutlular. Özlem Başkanımız sayesinde Didim her geçen gün daha da güzelleşiyor” dedi.


Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Mersindere Mahallesi Muhtarı Bayram Ökmen ise; “Önceden yolumuz yazın toz, kışın çamur içindeydi. Araçlar dahi geçemiyor, vatandaşlarımız zorlanıyordu. Vatandaşlarımız ne zaman başlayacağını soruyordu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan yolumuzun sözünü aldım ve ertesi gün çalışmalara başlandı. Didim halkı olarak, Mersindere Mahallesi olarak Topuklu Efe’ye teşekkür ederim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç