Büyükşehir Didim’de çalışmalarını sürdürüyor

Mersindere Mahallesi Arguvan Caddesi’nde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler caddenin girişinden çıkışına kadar olan yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını büyük bir memnuniyetle karşılayan Mersindere Mahallesi Arguvan Caddesi sakinleri, verilen hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Mahalle sakinleri, “Arguvan Caddesi’nde çok fazla turist vatandaşımız ikamet ediyor. Çöplerimizi atmak için dahi yolda doğru düzgün yürüyemiyorduk. Kış aylarında çamura batıyor, yaz aylarında toza bulanıyorduk. Yollarımız çok kötüydü. Yerli vatandaşımızda yabancı vatandaşımızda çok mutlular. Özlem Başkanımız sayesinde Didim her geçen gün daha da güzelleşiyor” dedi.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Mersindere Mahallesi Muhtarı Bayram Ökmen ise; “Önceden yolumuz yazın toz, kışın çamur içindeydi. Araçlar dahi geçemiyor, vatandaşlarımız zorlanıyordu. Vatandaşlarımız ne zaman başlayacağını soruyordu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan yolumuzun sözünü aldım ve ertesi gün çalışmalara başlandı. Didim halkı olarak, Mersindere Mahallesi olarak Topuklu Efe’ye teşekkür ederim” diye konuştu.