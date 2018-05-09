Büyükşehir engelliler haftası için bir dizi etkinlik düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki Karacasu’da yapılırken, "Hayatı Yaşamak İçin Engel Yok" farkındalık yürüyüşünün ardından Karacasu Belediyesi pazar yerinde engelli vatandaşlar ve aileleriyle "Engelsiz Buluşma" gerçekleştirilip, engellilere yemek verildi. Karacasu Meydanı’nda güvercinlerin uçurulduğu etkinlikte Karacasu Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Dilmen, desteğini eksik etmeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Etkinlikler devam edecek

Bugün, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda çelenk sunumunun ardından engelli vatandaşlar ve aileleriyle Pınarbaşı Mesire Alanı’nda bir dayanışma pikniği düzenlenecek. 10 Mayıs Perşembe günü ise Didim’in Altınkum Yalı Caddesi’nde saat 10.00’da "1001 Metre Sevgi Kahvaltısı" etkinliği düzenlenecek. Çine’de saat 20.00’da ise Şehler Düğün Salonu’nda "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" buluşması gerçekleştirilecek. Didim’de 11 Mayıs günü saat 18’de Apollon Tapınağı’ndan Altınkum Yalı Caddesi’ne kadar "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" yürüyüşü yapılacak. Saat 19.30’da ise iki gün ardı ardına yapılacak olan "Engelsiz Festival"in açılış töreni yapılacak. Altınkum Yalı Caddesi’ndeki etkinlik 12 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de bayrak şöleniyle devam edecek. 14 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30’da Aydın Diyaliz Merkezi ziyaret edilerek diyalize bağlı vatandaşlara moral verilecek. Öğleden sonra saat 16.00’da da Yörük Ali Efe Spor Salonu’nda işitme engelliler voleybol empati maçı yapılacak. 15 Mayıs saat 10.30’da Çine Engelliler Derneği’nde Çine Engelliler Derneği El Sanatları Sergisi açılacak. Saat 13.00’da Çine Belediyesi Kültür Merkezi’nde Çine Engelliler Derneği tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek. Engelliler Haftası’nın son etkinliği 16 Mayıs Çarşamba günü Karacaahmet Sevgi Evleri ziyaretiyle son bulacak.