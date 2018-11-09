Büyükşehir Germencik'i dinledi

Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları Aydın'ı bir uçtan bir uca dolaşacak olan mobil araçla 1 Kasım'dan bu yana Nazilli, Koçarlı, Bozdoğan ve Söke'de vatandaşlarla buluşup onların taleplerini dinledi ve bu talepleri yerine getirdi. mobil araçta muhtarlarla da toplantılar yapılırken mahallelerin talep ettiği hizmetler yerine getirilmek üzere alındı.

Bürokratlar Germencik'te de muhtarlara ve vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi'nin hem ilçeye hem de mahallelere yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verirken onların da isteklerini yerine getirdiler.

Germencikli vatandaşlar: Büyükşehirden memnunuz

Yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Germencikli vatandaşlar büyükşehrin hizmetlerinden memnun olduklarını belirttiler. Germencik'e yapılan yollar ve ASKİ'nin yürüttüğü çalışmaların hayatlarını kolaylaştırdığını ifade etti.

Mobil araçla Aydın'ın bütün ilçelerini dolaşacak olan Büyükşehir Belediyesi bürokratları, 9 Kasım'da İncirliova'da vatandaşlarla bir araya gelecek.