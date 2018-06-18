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18 Haziran 2018 12:00

Büyükşehir hayvancılığı desteklemeye devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Koçarlı Yeniköy’deki çiftliğinde yetiştirilen sakız koçlarının dağıtımına devam ediliyor.

Büyükşehir hayvancılığı desteklemeye devam ediyor

18 Haziran 2018 12:00


Düzenlenen törenle kura çekimleri yapılan yedi koç üreticilere teslim edildi. Üreticiler verimi çok yüksek olan sakız koçlarını aldıkları için çok mutlu olurken destekleme için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bu dağıtımla birlikte Koçarlı ilçesindeki yetiştiricilerin bütün sakız koçu talepleri yerine getirilmiş oldu. Diğer ilçelerdeki vatandaşlardan gelen talepler de yerine getirilmeye devam ediliyor.


Aydın’da hayvancılığı geliştirmek için çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın’da hayvancılığı eski günlerine döndürmek ve daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Aydın’da vatandaşlarımız Türkiye’nin en temiz, kaliteli, ekonomik ve yerli etini Ege Et’le tüketiyorlar. Gerek Ege Et’in başarılı çalışmasıyla gerek çiftçilere verdiğimiz sakız koyunu hibesiyle, gerek yem desteğimizle Aydın’da hayvancılık gelişmeye başladı. Bir sonraki adımda da Koçarlı’da üreticilik yapmak isteyen vatandaşlarımıza ama özellikle kadınlarımıza 3 sakız koyunu vereceğiz. Aydın’ı hayvancılıkta da öne çıkaracağız" diye konuştu.



Projeyi desteklemek için de Ege Et, koç hibesinden yararlanan bütün üreticilerin kuzularına alım garantisi veriyor. Böylelikle üreticilerin koyunlarını ederinde satmaları da sağlanıyor.




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