Büyükşehir İkizdere Barajı için toplamda 320 Milyon TL ödeyecek

Yapılan protokol ile barajın yatırım maliyetinin Aydın Belediyesi tarafından ödemesi yapılacaktı. Bu süreç devam ederken Büyükşehir yasası ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu çerçevede İkizdere Barajını devralan ve işletme hakkına sahip olan büyükşehir belediyesi, 320 milyon TL’lik yatırım bedelini söz konusu protokol ile daha önceden belirlendiği gibi ödüyor.

İkizdere Barajı ile içme suyu sorunları kalıcı olarak çözüldü. Nüfus olarak en kalabalık ilçeler arasında bulunan Efeler ile bazı civar ilçelerin su ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajı, uzun yıllar su sorunu yaşanmaması için yüksek kapasiteli olarak hizmet veriyor.

Çerçioğlu, finansman sorunumuz yok

İkizdere Barajı hakkında açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “İkizdere Barajı için ödenen parayı Aydın halkı adına Aydın Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir finansman sıkıntımız yok. Aydın kenti su sorunu yaşamayacak” dedi.