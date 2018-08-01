Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 14:54

Büyükşehir İkizdere Barajı için toplamda 320 Milyon TL ödeyecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Aydın Belediyesi’nin vatandaşlara yeterli içme suyu sağlamak için DSİ ile imzaladığı protokol çerçevesinde devraldığı İkizdere Barajının ödemelerine başladı.

Büyükşehir İkizdere Barajı için toplamda 320 Milyon TL ödeyecek

01 Ağustos 2018 14:54


Yapılan protokol ile barajın yatırım maliyetinin Aydın Belediyesi tarafından ödemesi yapılacaktı. Bu süreç devam ederken Büyükşehir yasası ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu çerçevede İkizdere Barajını devralan ve işletme hakkına sahip olan büyükşehir belediyesi, 320 milyon TL’lik yatırım bedelini söz konusu protokol ile daha önceden belirlendiği gibi ödüyor.


İkizdere Barajı ile içme suyu sorunları kalıcı olarak çözüldü. Nüfus olarak en kalabalık ilçeler arasında bulunan Efeler ile bazı civar ilçelerin su ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajı, uzun yıllar su sorunu yaşanmaması için yüksek kapasiteli olarak hizmet veriyor.


Çerçioğlu, finansman sorunumuz yok


İkizdere Barajı hakkında açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “İkizdere Barajı için ödenen parayı Aydın halkı adına Aydın Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir finansman sıkıntımız yok. Aydın kenti su sorunu yaşamayacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç