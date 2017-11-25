Büyükşehir kadına şiddete tiyatral gösteriyle ‘dur’ dedi

Kadına şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Aydın Atatürk Kent Meydanı havuz önünde gerçekleştirilen etkinlikte tiyatral gösterim yapılarak kadına yönelik şiddet canlandırıldı.

Kadınların yüzüne makyaj yapılarak ve zincirlerle birbirine bağlanması ile gerçekleştirilen canlandırma gerçeğini aratmadı. Dansçıların ağıtlar eşliğinde yaptığı lirik dans ile bulunulan durumdan kurtuluş ve zincirlerin kırılarak atılması temsil edildi. Tiyatral gösterinin çok başarılı olduğunu belirten vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. Gösterimde ayrıca cadde üzerinde ellerindeki pankart ve dövizlerle yürüyüş gerçekleşti.

“Şiddet olaylarının önüne geçmeliyiz”

Kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının önüne geçmek ve bu konuda farkındalık, duyarlılık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak tiyatral gösterim gerçekleştirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Son 15 yılda yaklaşık 7 bin kadının öldürüldüğünü belirtti.

Çerçioğlu, Toplumun yarısını oluşturan kadınların, erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu ve bu hakları kullanmakta özgür olduklarını belirterek, “Biz de bu fikirden yola çıkarak büyükşehir belediyesi olarak Aydın’da kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmeleri için birçok projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Kadınlarımız hayata karşı kendi ayakları üzerinde durmalılar ve her daim dayanışma içerisinde olmalılar" diye konuştu