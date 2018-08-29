Büyükşehir Karacasu’da halk konseri verdi

Karacasu’nun Ataeymir Mahallesi’nde düzenlenen konserde vatandaşlar müziğe doydu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’nın sahneye çıktığı gecede yüzlerce vatandaş sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.
Karacasulular müzik dolu gece için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederken konserde gönüllerince şarkı söyleyip zeybek oynadılar.
Yıl boyunca devam edecek halk konserlerinin bir diğeri 31 Ağustos Cuma günü Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde düzenlenecek.